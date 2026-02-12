SORIANO NEL CIMINO - Soriano nel Cimino, il Museo Civico si amplia: inaugurata la nuova sezione tra storia e generosità

Un ponte tra passato e presente, costruito grazie alla passione di un’intera comunità. Si è svolta a Soriano nel Cimino l’inaugurazione della nuova sezione del Museo Civico Archeologico dell’Agro Cimino, un evento che ha visto una partecipazione straordinaria di cittadini, confermando quanto sia profondo il legame del territorio con le proprie radici.

Il momento più emozionante della giornata è stato il riconoscimento del ruolo fondamentale dei donatori. Grazie a gesti di grande generosità e senso civico, il museo si è arricchito di reperti di immenso valore storico e scientifico. Questi oggetti, per lungo tempo custoditi privatamente, sono stati finalmente restituiti alla collettività, dove potranno essere studiati, ammirati e tramandati alle generazioni future. L'apertura di questa nuova ala non è solo un ampliamento fisico del museo, ma una vittoria per la cultura locale. La presenza massiccia della cittadinanza ha trasformato il taglio del nastro in una vera festa dell'identità sorianese.

«La partecipazione di tanti cittadini ha reso questo momento ancora più speciale», commentano dall’amministrazione. «Insieme - aggiungono - continuiamo a custodire e valorizzare la memoria del nostro territorio, rendendo la storia un patrimonio vivo e accessibile a tutti». L'Amministrazione e la direzione del Museo hanno rivolto un sentito ringraziamento a tutti i presenti: «È grazie a questa sinergia tra istituzioni e cittadini che l'Agro Cimino continua a splendere come polo culturale d'eccellenza».

