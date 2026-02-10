CIVITAVECCHIA – Un weekend di San Valentino all’insegna dell’amore. Di tutti gli aspetti dell’amore: dalla felicità che un rapporto a due può procurare, alle sofferenze di una storia che invece finisce. Questi i temi che offre il Nuovo Sala Gassman da venerdì a domenica con due spettacoli da non perdere: “S’amavano” e “Guida pratica per coppie alla deriva”.

Si comincia venerdì alle 21 con “S’amavano”, commedia scritta, diretta e interpretata da Enrico Maria Falconi che ha come partner la bravissima Ramona Gargano. Un’opera apprezzatissima e longeva, visto che è al suo decimo anno di repliche (oltre 200) e continua a richiamare pubblico. La vicenda è ambientata nella sala da bagno di una casa: un uomo disteso a terra comincia a raccontare della sua più grande storia d’amore e pian piano tutto si anima. Uno spettacolo dissacrante, pieno di spunti, in cui ognuno può riconoscersi. “S’amavano – dice Falconi – è l’incontro-scontro tra due persone forti, tra due mondi apparentemente lontani. È una storia all’imperfetto proiettata nel futuro, lungo una strada di semafori rossi e verdi, di incroci, di nonne e anche di partite di pallamano. S’amavano è un sogno che non smette di sognarsi; un sogno che non si recita perché si vive”.

Sabato, giorno di San Valentino, e domenica, con inizio alle 19, va invece in scena “Guida pratica per coppie alla deriva”, testo scritto da Michele Riml per la regia di Nicola Pistoia, che vede come protagonisti Daniela Stalteri e Massimiliano Vado. Alice ed Enrico, coppia matura con figli vive una forte crisi. Il campanello d’allarme principale è la totale assenza di sesso nella loro relazione. Decidono dunque di passare una notte in un hotel, aiutandosi (sperano) con un manuale per coppie in crisi che permette di risolvere i problemi di intimità e che invece si rivela solo un goffo espediente che rivelerà criticità ben più profonde. Ma abbandonando il manuale e rischiando di andare letteralmente “alla deriva” parlandosi finalmente con sincerità, Alice ed Enrico si riscoprono più innamorati che mai e pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro vita sentimentale e sessuale.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni telefonare al 328/1224154.