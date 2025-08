«La descrizione di un attimo, / le convinzioni che cambiano, / crolla la fortezza / del mio debole per te». A distanza di venticinque anni da quelle parole iconiche, saranno proprio i Tiromancino a farle risuonare dal vivo, la sera del 2 settembre, a Pratogiardino. La sera del 3 settembre sarà la volta di Samsara Tour. Al termine dei concerti di entrambe le serate il DJ Set Big Family. Due serate a ingresso gratuito volute e promosse dal Comune di Viterbo nell’ambito del Viterbo Music Festival, rassegna che si inserisce all’interno del calendario dei festeggiamenti per Santa Rosa, in un anno particolarmente significativo per la città, come quello del Giubileo. Un progetto che riesce a coniugare tradizione e innovazione, accolto con entusiasmo dall’amministrazione comunale. Per la sindaca Chiara Frontini «un’opportunità per raccontare una città che guarda al futuro, che sa accogliere e produrre eventi di qualità. L’auspicio è che diventi un appuntamento stabile nel cuore dell’estate viterbese, capace di generare valore culturale, sociale ed economico». «Un festival come questo – dichiarano i consiglieri comunali Francesco Buzzi e Alessandra Purchiaroni – rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare i talenti contemporanei e offrire alla città nuovi spazi di aggregazione. Viterbo dimostra così di saper parlare linguaggi diversi e costruire eventi in grado di unire generazioni e gusti musicali. Settembre si apre quindi nel segno della musica, della comunità e della voglia di esserci. Una nuova sintesi tra cultura popolare e nuove generazioni, nel linguaggio più universale che esista: quello delle emozioni». Il Viterbo Music Festival è il culmine di un percorso iniziato nei mesi di giugno e luglio. Nasce dall’iniziativa di un gruppo di imprenditori del territorio e si realizza grazie alla collaborazione concreta dell’assessore alla promozione e valorizzazione della cultura locale Katia Scardozzi e degli stessi consiglieri comunali Francesco Buzzi e Alessandra Purchiaroni, che hanno affiancato i direttori artistici Mattia Marcucci e Francesco Schirripa – insieme a tutti gli altri organizzatori – dal primo all’ultimo passo.

Ma il festival ha in serbo altri grandi nomi per la prima settimana di settembre. Tra questi, spicca quello di Lazza, astro della nuova scena musicale italiana, che lo scorso 9 luglio ha registrato il tutto esaurito allo Stadio di San Siro. Il rapper milanese – all’anagrafe Jacopo Lazzarini – sarà alla Fiera di Viterbo il 5 settembre, con uno show che promette energia e partecipazione, mentre il 6 settembre, sempre alla Fiera di Viterbo è in programma Super Nostalgica Party con Sohnora e Dino Brown. Entrambi gli eventi alla Fiera di Viterbo sono a pagamento. Il festival è organizzato dalla società Gpm Srl, con la direzione artistica di Mattia Marcucci e Francesco Schirripa e il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio. Tutti i dettagli degli appuntamenti organizzati dal Comune di Viterbo per il 2 e 3 settembre a Pratogiardino e degli altri eventi musicali previsti il 5 e 6 settembre alla Fiera di Viterbo saranno illustrati in occasione della conferenza stampa che si terrà a palazzo dei Priori il prossimo 27 agosto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA