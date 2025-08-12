CIVITAVECCHIA – Ancora una volta la cultura si fa strumento di solidarietà e bellezza. L’associazione Scatola Folle, in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, presenta Grasse Matinée, uno spettacolo teatrale atteso in una delle cornici più suggestive della città: la Terrazza della Rocca, affacciata sul Porto Storico.

Lunedì 18 e martedì 19 agosto, alle 21.15, la magia del teatro prenderà vita sotto le stelle, con la regia di Massimo Curci, le luci e l’audio affidati a Alessandro Nesta e Mayla Leblanc, e le interpretazioni mozzafiato di Cristina Rocchetti e Cristiana Fattori. L’evento promette un’esperienza intensa e raffinata, ideale per una serata estiva all’insegna dell’arte e della solidarietà.

A fare da cornice alla rappresentazione sarà il tratto alto della città vecchia: sugli spalti del castello, tra storia e mare, il teatro riscopre la sua vocazione di ponte tra emozioni e memoria.

L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati: è quindi previsto prenotazione obbligatoria al numero 333 491 2769. Si ricorda gentilmente di comunicare eventuali disdette, anche all’ultimo momento, per permettere ad altri appassionati di partecipare.

L’iniziativa ha anche un cuore generoso: i proventi delle offerte raccolte durante le serate saranno interamente devoluti all’Hospice Carlo Chenis di Civitavecchia, struttura che offre cure e sostegno a chi vive momenti delicati, rendendo il gesto culturale anche un atto concreto di cura verso la comunità.

Un’ultima ma importante nota: l’accesso alla Terrazza avviene tramite scale senza corrimano, non facilmente accessibili a persone con difficoltà motorie. Chi ha bisogno di supporto è invitato a segnalarlo in anticipo, per valutare eventuali soluzioni o accorgimenti.