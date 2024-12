MONTEFIASCONE - Partono dalla Tuscia e promuovono in tutt’Italia la cultura e le tradizioni del medioevo. Sono i rievocatori storici “La rocca di Matilde” che nel corso degli anni si sono fatti conoscere e apprezzare a tal punto che vengono chiamati nelle principali rievocazioni storiche a partire dal Centro Italia. L’ultima performance risale allo scorso fine settimana quando, su invito dell’Ente Corsa, hanno portato il mercato medievale a Narni in occasione della Corsa all’Anello. Una trentina di figuranti che si sono calati nel ruolo con talmente tanta passione e umiltà che al pubblico sembrava davvero di essere tornato indietro nel tempo. Particolarmente apprezzate sono state anche le parti recitate a braccio. «I rievocatori storici - spiega Lia, la direttrice artistica - sono la parte rievocativa dell'associazione più grande che è Amici del Colle di Montefiascone che conta oltre un centinaio di persone».

Nel gruppo rievocativo c’è tutto un lavoro di ricerca. «In ogni banco dove c’è un mestiere storico - prosegue Lia - i rievocatori danno informazioni sul mestiere stesso e sul periodo storico. Ma la parte che ci inorgoglisce di più e ci caratterizza è quella di essere interattivi, interagire con il pubblico. Infatti i mestieranti interloquiscono attraverso dei quadri recitati che vengono interpretati a braccio come era nella logica del teatro di strada dell’epoca. C’è un solo filone storico e dietro a quello vengono messe insieme le battute». Vengono così riproposte scene di vita quotidiana dell’epoca «che si ripetono un tot di volte durante la giornata - dice ancora Lia - ma non sono mai uguali l’una all’altra. Tutto è possibile solo perché queste persone che nella vita fanno altro, hanno passione per la storia, per la sua trasmissione e l’umiltà di fare questa parte recitata con un amore senza pari».