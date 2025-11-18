CIVITAVECCHIA – L’amore in tutte le sue sfaccettature narrato da William Shakespeare e la comicità senza tempo di Ettore Petrolini. Ancora una volta il Nuovo Sala Gassman si sdoppia e offre un weekend lungo di grande qualità e per tutti i palati.

Si comincia giovedì e venerdì (inizio sempre alle 21) con “Sogno di una notte di mezza estate”, probabilmente la più celebre commedia dell’immenso autore inglese nella rilettura di Sasha Pilara. Un’opera frizzante, che intreccia tre mondi: la corte di Atene, il bosco incantato di fate e il mondo di un gruppo di artigiani. La trama ruota attorno all'amore volubile e all'inganno magico di Puck, il folletto dispettoso, che crea scompiglio tra le coppie di amanti e fa innamorare il fabbro Bottom della regina delle fate Titania, trasformandogli la testa in quella di un asino. La commedia esplora le follie e le incertezze dell'amore, la magia e il confine tra sogno e realtà, con un lieto fine in cui i nodi si sciolgono e l'amore trionfa. Ricchissimo il cast. Pilara, come spesso accade, coinvolge tutta la famiglia: la moglie Sara Gianvincenzi, i figli Alberto e Alice e in questa occasione anche la mamma Lorella Saladini. In scena anche molti altri attori giovani e meno giovani della Blue in the face per un appuntamento da non perdere.

Sabato e domenica (sempre con inizio alle 19), sul palco del Gassman diretto da Enrico Maria Falconi si esibirà invece Enoch Marrella con il suo “Petrolini infinito”. Uno spettacolo grottesco, surreale, futurista, con musica dal vivo, canzoni, macchiette, parodie, maschere in lattice, trucco sulla faccia e un dipinto appeso al soffitto del teatro. Si susseguiranno i personaggi più celebri del comico romano nel suo repertorio, tra cui Fortunello, Salamini, Gastone, Amleto e Nerone. Un tributo al grande mimo italiano e giocoliere della parola, Ettore Petrolini, mai così attuale come in questo periodo.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un’ora prima l’inizio degli spettacoli. Per informazioni tel. 328/1224154.