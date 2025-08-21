CIVITAVECCHIA – Il Civitavecchia Summer Festival accelera con due serate consecutive in piazza della Vita pensate per pubblici diversi ma unite dall’obiettivo di tenere viva la piazza a fine agosto.

Questa sera, giovedì 21 agosto arriva Alberto Farina: il comico romano porterà sul palco un viaggio a tappe tra aneddoti, monologhi e battute “one line”, guidando gli spettatori come un disilluso Virgilio in una “perversa commedia” popolata da luoghi e personaggi al limite del surreale. Dalla malinconica “Cupinio” alla psichedelica isola di “Montecazzo”, passando per “Torgnoranza”, quartiere immaginario dove l’istruzione è un problema, Farina costruisce un metaverso fatiscente e irresistibile in cui le fantasie si confondono con la realtà e la risata arriva spesso quando non te l’aspetti. Con l’aria da giovane scapestrato “capitato lì per caso”, il comico rimescola infanzia, lavori precari e vita di coppia in un racconto dal passo rapido e senza fronzoli.

Domani il testimone passa alla musica con 90’s Forever, il party che celebra la decade delle hit pop e della dance europea.

L’appuntamento è sempre in piazza della Vita: start alle 21.30, line up dalle 22.00, per un flusso di brani simbolo anni Novanta tra visual, cori inevitabili e un tuffo collettivo nella memoria musicale recente. L’idea è semplice e chiara: mettere al centro il divertimento, senza sovrastrutture, con una selezione costruita per far ballare tutte le generazioni.

Il cartellone proseguirà con un trittico di fine mese molto atteso: domenica 24 agosto Irene Grandi, giovedì 28 agosto “De André canta De André” e, gran chiusura, sabato 30 agosto Tony Hadley, storica voce degli Spandau Ballet.

Un percorso che alterna comicità, nostalgia anni ’90 e grandi canzoni d’autore e internazionali, confermando il ruolo della Marina come palcoscenico estivo cittadino. Consigliato arrivare con anticipo per agevolare l’accesso e godersi la piazza.

Si va verso la conclusione di una estate povera di eventi, Summer escluso, e ricca di polemiche.

Tutti gli spettacoli si terranno alle 21 nell’area delineata di piazza della Vita.

