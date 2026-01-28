CIVITAVECCHIA – Sarà presentato domani pomeriggio alle 17 presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, in via Risorgimento il nuovo “Bollettino” dedicato alla ricostruzione della città dopo i violenti bombardamenti del 1943, un momento cruciale che ha profondamente segnato l’assetto urbano e il tessuto sociale del territorio. «La pubblicazione - ha spiegato la presidente della Società Storica Civitavecchiese Claudia Tisselli - analizza parte del complesso processo di rinascita della città nel secondo dopoguerra, offrendo una lettura integrata che unisce la dimensione urbanistica alle trasformazioni del tessuto urbano e sociale. Attraverso documenti d’archivio, fotografie storiche e contributi, il bollettino ricostruisce le scelte progettuali, le emergenze sociali e le visioni che hanno guidato la ricostruzione, delineando l’eredità ancora visibile nel paesaggio contemporaneo».

