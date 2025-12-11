CIVITAVECCHIA – Civitavecchia si prepara a salutare il 2025 con una festa organizzata dall’Amministrazione comunale in Piazza Fratti. La serata, in programma dalle 22:00 alle 2:00, accompagnerà la città verso il nuovo anno con musica dal vivo, divertimento e un momento di condivisione aperto a tutta la comunità.

Sul palco si alterneranno artisti locali e una cover band che ripercorrerà i grandi successi dagli anni ’70 a oggi, fino al brindisi di mezzanotte che farà idealmente abbracciare tutta la piazza. A seguire, il DJ set manterrà viva l’atmosfera fino alle prime ore del 2026.

«Abbiamo voluto restituire alla città un Capodanno da vivere insieme, nel cuore del centro», afferma il Sindaco Marco Piendibene. «Sarà una serata festosa e inclusiva, fatta di musica e partecipazione. Un modo per ritrovarci, per valorizzare i nostri talenti e per iniziare il nuovo anno con uno spirito di comunità che per noi è fondamentale».

L’Amministrazione invita tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare e condividere questo momento di festa collettiva.

