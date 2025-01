Il passaggio dei carri allegorici per la nona edizione del Carnevale viterbese da piazza del Comune si farà! La prova tecnica, svoltasi ieri nel primo pomeriggio, ha dato esito positivo. I timori della vigilia sui rischi della strettoia a esse, creatasi per il cantiere di lavori a piazza del Comune, sono stati fugati alle 14.40 quando i tre trattori che, il primo marzo prossimo, trasporteranno gli 8 carri allegorici che sfileranno per il centro di Viterbo, sono transitati senza problemi sia a piazza del Plebiscito che sotto l’arco di innesto su via Ascenzi. Le operazioni della verifica tecnica sono cominciate poco dopo le 14 di ieri, quando la polizia locale è arrivata a San Sisto per attendere l’arrivo di tre trattori della lunghezza di 11 metri e mezzo, 9 e mezzo e 8 metri. Il primo ad arrivare è stato il patron del Carnevale viterbese Lucio Matteucci a bordo del suo trattore da 11 metri che, fin da subito, era ottimista sulla buona riuscita della prova. Se la verifica sul campo fosse andata male l’unica alternativa sarebbe stata il passaggio del corteo allegorico da corso Italia.

«Non sarebbe stato auspicabile – dice Matteucci – il passaggio dal corso perché avremmo dovuto fare un nuovo piano di sicurezza per le maggiori difficoltà di transito degli 8 carri allegorici con i trattori. Con le migliaia di persone in spazi stretti la sicurezza sarebbe stata più difficile garantirla». Invece tutto è andato bene. Ora l’appuntamento è per il 1° marzo alle 15 a Porta Romana: lì, come da recente tradizione, si troveranno sia gli 8 carri allegorici che i 15 gruppi mascherati che sfileranno da porta Romana a via Garibaldi passando per piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Comune, via Ascenzi, via Marconi e arrivo a piazza Verdi. Tra le novità di quest’anno la presenza di un gruppo mascherato proveniente da Molfetta in Puglia. In tutto circa mille figuranti per più di 10 mila persone previste nella festa del carnevale viterbese. Il 4 marzo, poi, sempre a piazza del Teatro è prevista la festa per i bambini con balli in maschera e tanta allegria con un palco ad hoc che sarà posizionato davanti il teatro dell’Unione.