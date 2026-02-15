Un tripudio di colori, allegria e maschere. Il Carnevale viterbese è tornato ad animare il centro con un lungo serpentone variopinto di carri e gruppi mascherati.

Oggi pomeriggio si è svolta la tradizionale sfilata di carnevale, rinviata dal giorno prima per le avverse condizioni meteo, che ha visto la partecipazione di circa 350 maschere e 15 gruppi.

Il corteo si è mosso da porta Romana, poi su piazza San Sisto, via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Comune, via Ascenzi, via Marconi con arrivo in piazza del Teatro.

A sfilare i seguenti gruppi: La magia del Natale, Gli egizi, Lady Gaga, Fuori di stalla, Cuoricini, Scuola di fotografia Click, L’olimpo, I Puffi, Pacman, Super Mario, Sri Lanka Mihiri, Mahechi Dance, La casa degli orrori, Tic Tac, Associazione Culturale Pilastro, accompagnati dalla banda Musichiamo e dagli sbandieratori e dai musici del Pilastro.

Presente anche quest’anno la comunità di Vitorchiano che ha partecipato con un proprio carro.

La partecipazione numerosa e calorosa dei viterbesi ha ripagato il lavoro condotto in questi mesi dai gruppi. Per la manifestazione è stato un altro successo. Ora l’attesa è per il carnevale dei bambini martedì 17 in piazza del Teatro e la successiva serata in musica.