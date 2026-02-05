CERVETERI - Il meteo un po’ pazzerello di queste settimane non lascia scampo al Carnevale etrusco. La sfilata in programma sabato 7 febbraio, così, è stata rinviata. Carri e maschere scenderanno per le vie della frazione sabato 14 febbraio.

Appuntamento nel capoluogo etrusco, Cerveteri, invece, per il 15 febbraio.

«Abbiamo aspettato fino all’ultimo ma il meteo non ci aiuta - scrive il consigliere Gianluca Paolacci - Comunichiamo che le sfilate dei carri di carnevale sono state posticipate al 14 e al 15 febbraio. Troviamo sempre l’aspetto positivo: avremo più giorni a disposizione per fare i carri ancora più belli, e per far divertire ancora di più i bambini».

