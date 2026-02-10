RONCIGLIONE - Il tempo incerto di domenica scorsa, non ha fermato il carnevale di Ronciglione, uno dei più belli della provincia di Viterbo e conosciutissimo in tutta la Penisola. La manifestazione si è aperta con un brindisi al corso di gala, che ha visto la grande partecipazione di ventidue gruppi mascherati: incuranti della pioggia, hanno ballato con il solito, contagioso entusiasmo. Prossimo appuntamento domani, Giovedì Grasso (12 febbraio), il giorno della consegna simbolica delle chiavi della città a Re Carnevale, seguito dalla spettacolare parata degli Ussari, rievocazione che richiama atmosfere napoleoniche e un immaginario quasi cinematografico.

