CIVITAVECCHIA – Per celebrare la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999, la sezione Fidapa BPW Italy di Civitavecchia, col patrocinio del teatro Nuovo Sala Gassman e in collaborazione con Blue in The Face, propone lo spettacolo teatrale “Cadeau alla donna”, ideato e diretto dal civitavecchiese Alessio Mezzani.

Lo spettacolo nasce con lo scopo di omaggiare la donna esaltandone al contempo le sue straordinarie qualità. A tal fine utilizza volutamente testi e musiche che valorizzano le doti delle donne al fine di restituire loro, ma soprattutto a tutti gli uomini, il vero senso del rispetto e della bellezza della vita umana nella sua interezza. "Cadeau alla donna " è come un inno, un dono meraviglioso che troppo spesso viene dimenticato e oltraggiato nel nome dell'egoismo e del possesso, sporcando in modo indelebile il senso dell'amore autentico. Paola Rita Stella, Presidente della sezione Fidapa BPW Italy di Civitavecchia, invita ad assistere allo spettacolo, martedì 25 novembre alle 20.30 al nuovo Sala Gassman di largo Italo Stegher, per il quale è previsto l’ingresso gratuito.