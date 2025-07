Grande attesa per la Notte Bianca a Bracciano: sabato 5 luglio il centro storico sarà animato da musica e divertimento, grazie all' Associazione Commercianti e il comune di Bracciano. Una tradizione che si rinnova, un appuntamento che sabato vedrà per le vie di Bracciano esibirsi artisti di strada, con mercatini dell'artigianato e tanti spazi riservati al food. Negozi aperti e strade colorate a festa per una Notte Bianca che si annuncia elettrizzante.

«Le strade del centro storico saranno protagoniste della festa, visto che vi saranno aree dedicate all'arte, alla musica, al food e alla famiglie - ha raccontato il presidente dell’Associazione Commercianti Beatrice Dominici - stiamo curando nei dettagli l'evento, un appuntamento arrivato alla 13esima edizione, che è possibile grazie al sostegno di tutti e vorrei ringraziare anche l'Avab, che sul territorio festeggia 35 anni di attività, un traguardo che è sinonimo di concretezza».

Un lungo palinsesto, composto da spettacoli ed esibizioni, raccoglierà migliaia di avventori, che potranno nel corso della Notte Bianca visitare le bellezze architettoniche di Bracciano, nota per il castello Odescalchi e il suo lago, immerso tra natura e scorci mozzafiato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA