«Grazie al Governo Meloni, nell’ambito della riorganizzazione del ministero della Cultura, nel 2024 nasce l’Istituto Ville monumentali della Tuscia, presentato durante la visita a Bagnaia dall’allora ministro Gennaro Sangiuliano».

Lo ricorda il deputato Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, in riferimento all’organismo che coordina le attività di tutela e valorizzazione di alcuni dei più celebri siti del Lazio, quali: Palazzo Farnese a Caprarola, Villa Lante a Bagnaia, Palazzo Altieri a Oriolo Romano, Villa Giustiniani a Bassano Romano.

«La quattro splendide ville – spiega il deputato - sono rimaste aperte nei giorni di Pasqua e Pasquetta e, dal 14 aprile, è possibile visitarle tutte con un unico biglietto, che ha un costo di 15 euro ed è valido per 12 mesi dal momento dell’acquisto».

È possibile acquistare il ticket presso le biglietterie delle quattro ville (ad eccezione di Villa Giustiniani), oppure online tramite l’App e il portale Musei italiani (restano valide tutte le esenzioni previste secondo la normativa vigente).

«Una straordinaria opportunità per immergersi nella storia e nell’arte della Tuscia, per la quale mi sento di ringraziare il ministro Alessandro Giuli, tutto il personale del Mic impegnato nelle aperture in occasione di questi giorni di festa, il direttore generale Musei e il direttore delegato», dice in conclusione Mauro Rotelli ricordando che il 25 aprile e il 4 maggio (che è la prima domenica del mese) «si potrà accedere gratuitamente in tutti i musei e i parchi archeologici, aperti anche il Primo maggio con le consuete modalità di accesso».

I calendari con tutte le aperture sono consultabili sul sito del ministero della Cultura all’indirizzo cultura.gov.it