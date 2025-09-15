CIVITAVECCHIA – Si è svolta ieri, presso l’Arena Pincio, la prima edizione di Forcult Cypher, evento patrocinato dal Comune di Civitavecchia e organizzato dall’Associazione Culturale Il Posto.

La manifestazione, interamente dedicata alla cultura hip hop, ha offerto al pubblico un’intera giornata di musica, contest e momenti di condivisione, trasformando l’Arena Pincio in un luogo di incontro, creatività ed espressione artistica.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di numerosi giovani e appassionati, nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura della danza in tutte le sue forme e di promuovere eventi e attività capaci di valorizzare il tessuto culturale cittadino.

“È stato un bellissimo evento – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Stefania Tinti – che ha dimostrato come la cultura urbana sappia diventare un veicolo di socialità, inclusione e crescita per la nostra comunità. Un ringraziamento particolare agli organizzatori e a tutti i ragazzi e le ragazze che, con entusiasmo e talento, hanno reso speciale questa giornata".

Il comune di Civitavecchia rinnova l’impegno a sostenere iniziative culturali innovative e inclusive, capaci di arricchire l’offerta cittadina e di coinvolgere nuove generazioni attraverso linguaggi espressivi vicini al loro mondo.

