Lazio Artigiana, inaugurato l’hub che valorizzerà l’artigianato della Tuscia e del litorale con Civitavecchia e Ladispoli.

In via dell’Orologio vecchio 5-7, ieri pomeriggio, i vertici di Cna Viterbo-Civitavecchia, il presidente Alessio Gismondi e il segretario Attilio Lupidi, l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Viterbo Silvio Franco, il presidente di Lazio Artigiana Luca Cristofori e Ivana Pagliara di Promotuscia, hanno tagliato il nastro del nuovo punto di promozione artigiana del Lazio che avrà a Viterbo l’hub di coordinamento. L’iniziativa è nell’ambito del progetto “Faber Experience”, nato con la Cna locale dopo il finanziamento regionale delle Reti d’Impresa per le attività Economiche. Promotuscia si occuperà di valorizzare e rendere fruibile appieno la struttura. Da ieri e fino a domenica ci saranno eventi, workshop e laboratori: oggi e domani, dalla 10 alle 20, apertura della mostra con le opere di 45 imprenditori artigiani in vetrina. «L’associazione Lazio Faber experience - ha detto Attilio Lupidi - insieme alle 45 imprese che hanno costruito l’hub Lazio Artigiana, è nata con lo scopo di coniugare il patrimonio dell’artigianato artistico della Tuscia e del litorale laziale con il turismo. Da sempre la mission di Cna è fare il miglioramento delle imprese e l’hub Lazio Artigiana si muove come catalizzatore dello sviluppo economico locale».

Lupidi ha chiarito anche che «come Cna abbiamo voluto fare un passo ulteriore prendendo in locazione la sede dell’immobile e metterlo a disposizione delle imprese, ora è una vetrina ma il prossimo passo sarà quello di consentire alle imprese la vendita dei loro prodotti». Ivana Pagliara di Promotuscia, che eroga servizi a Cna nell’hub, ha spiegato che «ci siamo occupati della parte organizzativa, in cui nella rete di filiera i 45 artigiani del Lazio coesisteranno e ci sarà un luogo di dialogo con la città nel centro storico. Quindi le interconnessioni tra i vari artigiani. Le protagoniste sono le mani che sanno fare e trasformano le idee portatrici di vita». Silvio Franco ha detto che «questo è un momento importante perché il centro storico di Viterbo sta, con fatica, cercando di ripartire, un’iniziativa di questo genere rappresenta uno spartiacque dei contenuti che del messaggio che manda di scommettere su un centro che sta rinascendo». Luca Cristofori, presidente di Lazio Artigiana, ha spiegato che «l’hub è un’eccellenza del turismo esperienziale: l’artigianato e il turismo sono le due attività principali che il turista cerca nelle città d’arte. Abbiamo cercato di fondere queste due cose rendendo questo progetto in una forma nuova. Qualcosa del genere già esisteva in altre città ma siamo i primi a proporlo questa forma, è uno spazio aperto a tutti».

Il presidente Cna Gismondi ha ringraziato Luigia Melaragni che «ha avuto l’idea geniale di questo hub. E’ una parola che deriva dagli aeroporti e significa snodo, siamo partiti da qui: che possa raccogliere il pensiero di 45 artigiani, impegnati in varie specializzazioni, legati da un fil rouge che è l’artigianato, l’uomo che sa interpretare il materiale e riesce a tirare fuori dei piccoli capolavori. L’artigianato ha bisogno di fatica, pensiero e tante relazioni».