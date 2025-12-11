CIVITAVECCHIA – Appuntamento sabato alle 18,15 al Cineteatro Buonarroti con la proiezione evento del film “40 secondi”, alla presenza del regista Vincenzo Alfieri e dell’attore Davide Valle, parte del cast del film e originario di Civitavecchia. Il film del 2025, diretto da Vincenzo Alfieri e ispirato al libro della giornalista Federica Angeli, racconta la vicenda di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 mentre tentava di difendere un amico durante una lite. Il film ricostruisce le 24 ore che precedono l’aggressione, seguendo le vite dei ragazzi coinvolti, le tensioni quotidiane, i conflitti e quella catena di scelte, parole e gesti che, quasi senza che i protagonisti se ne rendano conto, conducono a quei quaranta secondi di violenza che spezzano per sempre la vita di Willy. Nel cast figurano, tra gli altri, Justin De Vivo, Francesco Gheghi, Enrico Borello, Francesco Di Leva, Beatrice Puccilli, Sergio Rubini, Maurizio Lombardi e, appunto, Davide Valle, che interpreta il personaggio di Alessandro. «L’importanza del film - spiegano dal cineteatro Buonarroti - risiede non solo nel racconto fedele di un fatto che ha scosso l’opinione pubblica italiana, ma soprattutto nella capacità di trasformare quella storia in una riflessione più ampia sulla banalità del male, sulla violenza di gruppo, sulle dinamiche di branco e sui condizionamenti sociali e culturali che possono portare a scelte distruttive in pochissimi istanti. Critica e stampa hanno evidenziato come 40 secondi sia un esempio di cinema civile capace di parlare direttamente al pubblico più giovane, mettendo al centro il tema della responsabilità individuale e collettiva, della cultura del rispetto e del rifiuto della violenza come linguaggio». La proiezione al Cineteatro Buonarroti sarà arricchita dall’incontro con il regista Vincenzo Alfieri e con Davide Valle, che dialogheranno con il pubblico al termine del film.

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

