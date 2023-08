ACQUAPENDENTE - Si è conclusa la quattro giorni del Viaggio nella civiltà contadina e artigiana. Una edizione che ha segnato la ripartenza di una festa tanto cara ad aquesiani e non, come dimostrato dalla grande partecipazione di pubblico in tutte le serate.

Una kermesse, dunque, che ha registrato un grande successo. Per questo l’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla organizzazione e alla riuscita della manifestazione: le associazioni e gli esercizi commerciali che hanno allestito gli stand enogastronomici, il teatro Boni, la biblioteca comunale, la Riserva di Monte Rufeno per le iniziative organizzate, i volontari della Protezione Civile, la locale sezione Avis, per l’organizzazione della tradizionale tombola, l’associazione Pro Loco, per aver supportato la logistica della manifestazione.

Un ringraziamento particolare va al gruppo “Festa Contadina” che si è occupato di realizzare gli addobbi, che ha allestito alla Fonte della Rugarella un punto di rievocazione con il coinvolgimento di tante persone, che ha animato la festa con rappresentazioni itineranti, che ha curato l’abbigliamento e portato in tutto il paese un’atmosfera autentica e coinvolgente.

La “Festa Contadina” per ora saluta ma dà appuntamento a tutti all’edizione del prossimo anno”.