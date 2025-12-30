Il buongiorno ai lettori lo porge Marco Filipponi che oggi festeggia il suo 71° compleanno. Tantissimi auguri dai famigliari e da tutti i suoi amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Bye Bye 2025! E felice anno nuovo con il cielo del Capricorno che domina, e…

L’Ariete comanda il plotone e concretizza le idee di ieri. Carriera e apparire mondano vincono se si agisce per primo.

Il Toro si sposta dal cuore e visita i posti lontani. Espande le idee e lo sguardo e chiacchiera in lingue diverse.

I Gemelli cambiano ritmo e trasformano il quieto osservare. Rinasce la voglia di fare e chi svolta riceve regali.

Il Granchio si specchia con l’altro: che sia il socio o il partner o un contratto. Le relazioni armonizzano il fare.

Il Leone si impegna con forza e programma il far di domani. Con servizio lavora e si dona e conquista un segno dal cielo.

La Vergine vince su tutti e gioisce come fosse un bambino. Amore passione e poi l’arte fanno a gara per scattare le foto.

La Bilancia riceve la gente e la casa è il nido per tutti. Passato famiglia e coscienza oggi accendono luci sincere.

Lo Scorpione incontra la gente e gli amici fidati ascoltano storie. Arriva la lettera antica e risponde il Sole alla Luna.

Il Sagittario apre lo scrigno e conserva oggetti e tesori. Spende per farsi più bello ed è certo che oggi si vince.

Il Capricorno è il capo di tutti e la forza lo rende sensuale. Il mistero si scioglie e si vede e l’intuizione parla verace.

L’Acquario si guarda dintorno e aspetta di fare chiarezza. Si chiude in tane isolate e se vuole regala calore.

I Pesci progettano eventi che cambiano il corso del tempo. Con tanti si è forti e vincenti e con gli amici si condivide la festa.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/