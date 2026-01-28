Il buongiorno ai lettori lo porge Patrizio Lemme che ieri ha festeggiato il suo compleanno. Tantissimi auguri dai famigliari, dagli amici e dalla nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa più grande fra le stelle dei Gemelli, e…

L’Ariete incontra un amico e qualcuno ha scritto un messaggio. Due parole arrivano chiare e i fratelli raccontano storie.

Il Toro è ricco di forza e due soldi arrivano presto. Un abito nuovo è già pronto, e la dieta comincia domani.

I Gemelli appaiono fieri e si prendono il giorno e le ore. Successo e apparire concreto e il cielo prepara il suo dono.

Il Granchio si mette in disparte e osserva in silenzio le ombre. Scarica il vecchio cappotto e attende di partire leggero.

Il Leone conquista gli amici e coordina progetti importanti. In tanti si gioca con gusto e si vince con facile mossa.

La Vergine raggiunge lo scopo e realizza l’impresa del giorno. La carriera si empie di luce e la forza appare evidente.

La Bilancia vola lontano e raggiunge contee diverse. Un saggio scrive il suo testo e un biglietto è stato timbrato.

Lo Scorpione si stacca da tutti e rinnova la spina dorsale. Novità che appaiono adesso e distacchi che son necessari.

Il Sagittario si abbraccia col socio e la coppia accende la freccia. I single si fanno carini e il contratto attende un controllo.

Il Capricorno lavora con zelo e raccogli i fogli col timbro. La salute pretende una tregua e un curriculum è stato già letto.

L’Acquario è felice e gioisce e gioca coi bimbi e col partner. Passioni e vittorie veloci e hobby che diventano seri.

I Pesci rinfrescano le mura e la famiglia attende due righe. La radice vada annaffiata e la mamma vuole risposte.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/