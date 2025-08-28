PHOTO
Il buongiorno ai lettori lo porge Alessia Serangeli, nostra collega della redazione di Viterbo, che ieri ha festeggiato il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari, dagli amici e dalla nostra redazione.
LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa più grande fra le luci dello Scorpione, e…
L’Ariete cala la maschera e si proietta in nuove missioni. Scende dal vecchio ramo e cammina raccogliendo tesori.
Il Toro balla col cuore e in due riscopre se stesso. Le coppie e le società ammiccano al nuovo discorso.
I Gemelli rinnovano il lavoro e si adeguano al mondo dintorno. Al servizio di se e degli altri e anche l’amore fa l’occhiolino.
Il Granchio rinasce in se stesso e si fida dei suoi obiettivi. Creativo e predisposto abbraccia i figli e ride con tutti.
Il Leone ospita gente e accoglie novità in famiglia. Appare una stanza diversa e il passato racconta una storia.
La Vergine comprende lezioni e scambia pareri spostandosi poco. Si muove e incontra qualcuno: squilla e riceve messaggi.
La Bilancia controlla la spesa e organizza i beni e gli averi. Cambia e migliora la forma e si nutre come un pascià.
Lo Scorpione riprende la strada e stavolta è deciso e va oltre. È il tempo del nuovo guardare e del sogno che diventa reale.
Il Sagittario danza con la meraviglia e gli eventi equilibrano il passato. Si tirano i remi in barca e si attende per riprendere il mare.
Il Capricorno ha un nuovo pensiero e lo racconta alla folla dintorno. Collabora a nuovi progetti e incontra amici fidati.
L’Acquario si presenta alle schiere e si muove come il padrone. Sicuro e concreto nel dire raggiunge mete sicure.
I Pesci conoscono i cieli che ieri erano lontani. Con l’estraneo vanno d’accordo e un viaggio va fatto con gioia.
Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/