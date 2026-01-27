Il buongiorno ai lettori lo porge la bellissima Samya Maria che oggi compie 12 anni. “Ieri eri una dolce bambina, oggi sembri già così grande. Per questi 12 anni ti auguriamo di mantenere intatta l’energia e la luce che sono dentro di te. Con infinito amore la tua mamma, Sandro, Gabriele, nonna Dany, nonno Dante, zio Simone e la tua cuginetta Sole”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi corre fra le giovani luci dei Gemelli, e…

L’Ariete incontra un amico e qualcuno ha scritto un messaggio. Due parole arrivano chiare e i fratelli raccontano storie.

Il Toro è ricco di forza e due soldi arrivano presto. Un abito nuovo è già pronto e la dieta comincia domani.

I Gemelli appaiono fieri e si prendono il giorno e le ore. Successo e apparire concreto e il cielo prepara il suo dono.

Il Granchio si mette in disparte e osserva in silenzio le ombre. Scarica il vecchio cappotto e attende di partire leggero.

Il Leone conquista gli amici e coordina progetti importanti. In tanti si gioca con gusto e si vince con facile mossa.

La Vergine raggiunge lo scopo e realizza l’impresa del giorno. La carriera si empie di luce e la forza appare evidente.

La Bilancia vola lontano e raggiunge contee diverse. Un saggio scrive il suo testo e un biglietto è stato timbrato.

Lo Scorpione si stacca da tutti e rinnova la spina dorsale. Novità che appaiono adesso e distacchi che son necessari.

Il Sagittario si abbraccia col socio e la coppia accende la freccia. I single si fanno carini e il contratto attende un controllo.

Il Capricorno lavora con zelo e raccogli i fogli col timbro. La salute pretende una tregua e un curriculum è stato già letto.

L’Acquario è felice e gioisce e gioca coi bimbi e col partner. Passioni e vittorie veloci e hobby che diventano seri.

I Pesci rinfrescano le mura e la famiglia attende due righe. La radice vada annaffiata e la mamma vuole risposte.

