Il buongiorno ai lettori lo porge la bellissima Asia Secondino che oggi festeggia il suo 21° compleanno. Tanti auguri dai genitori, dagli zii, dalle zie, dai nonni, dai cugini e un dolcissimo miao da parte di Coco, Simba, Minù e Max.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna cresce fra le stelle spirituali del Sagittario, e…

L’Ariete fa un bel viaggetto e cerca risposte da chi vola ai confini. Studia e si espande. Oltre il limite certo sorge l’inizio del mito.

Il Toro trasforma il suo credo e lascia quel peso insicuro. Risorge. Rinnova l’idea e lo sguardo e si prende anche un regalo.

I Gemelli alzano i veli e illuminano il cielo dell’altro. L’amore e i rapporti si esaltano, e mette la firma chi cerca passione.

Il Granchio si mette al servizio di colleghi, amici e parenti. Rinnova l’agenda e le ore. Lavora anche se è festa, e organizza le mosse essenziali.

Il Leone apre il teatro e si esibisce fra gli applausi di tutti. Vince se si diverte e se crea e se lascia che il flusso si espanda.

La Vergine trova luce in famiglia e assaggia fra le mura la quiete. Il nido vada pulito e la radice venga annaffiata.

La Bilancia scrive un poema e incontra la persona essenziale. Fissa appuntamenti importanti e comprende ascoltando e ricevendo linguaggi.

Lo Scorpione ha fame di soldi e guadagna impegnandosi a fondo. Si fa bello come un milord e con fierezza appare per primo.

Il Sagittario apre le porte e la Luce schiarisce i suoi dubbi. Lascia il vecchio guscio e dispiega le ali. Ascolta la voce interiore e si appresta a fare magie.

Il Capricorno riposa le membra: attende e rimane da solo. Resetta il viaggio dell’anno e sceglie quel che serve o va reso.

L’Acquario è pieno di amici e condivide un’idea interessante. Progetta l’azione di gruppo e si mischia col fare di squadra.

I Pesci riempiono il quadro e si apprestano a decidere e fare. Presenti, attivi e concreti realizzano obiettivi reali.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/