Il buongiorno ai lettori lo porge Francesco Lancia che compie oggi la veneranda età di 40 anni e che, “musicofilo più longevo di Civitavecchia e forse anche d’Italia, nonostante la salute molto cagionevole, continua a stupire i suoi accaniti seguaci”. Un mondo di super auguroni da tutta la sua famiglia, dagli amici più cari, dalla dottoressa Grande la “professora” Cristina, dal suo fratellino adottivo Nicola e, dulcis in fundo, da tutto il Nomadi fans club “Le strade”. “Sono stati anni irripetibili. Avanti così per un percorso di passione e salute”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi cresce fra le luci dell’Acquario, e…

L’Ariete è social e divide le idee con amici e colleghi. Collabora e vince, e programma gli affari migliori.

Il Toro si porta in avanti ed è fiero come un soldato. Comanda e gestisce la scena e vuole concrete risposte.

I Gemelli volano via e lontano trovano alloggio. Nuovi ritmi e nuove espansioni allargano orizzonti e sapere.

Il Granchio si stacca dal vecchio e ripassa antiche credenze. Rinasce con nuovi valori e già sa che oggi si vola.

Il Leone cerca equilibrio e col partner scambia armonie. I soci e i contratti son tanti e chi firma si sposi domani.

La Vergine lavora con forza e si prende successi sicuri. Il metodo dona la grazia e la salute vince gli affanni.

La Bilancia è la regina del giorno e si beve sorsate di Luna. Fiera e felice gioisce, e si prende l’inizio e la fine.

Lo Scorpione apre la porta e qualcuno appare sull’uscio. La casa si veste di festa e la famiglia prende la scena.

Il Sagittario incontra un amico e i fratelli stanno vicini. Parole che giungono nuove e messaggi che fanno furore.

Il Capricorno vuole un tesoro e pretende di farsi più bello. Sicuro guadagna certezze e un soldino arriva di certo.

L’Acquario è il signore del cielo e convince nel fare sul serio. Davanti al plotone che avanza batte il tempo e porta lo scettro.

I Pesci trovano un posto lontano dai rumori e da tutto. Silenti e fuori dal mondo osservano i pensieri interiori.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/