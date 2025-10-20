Il buongiorno ai lettori lo porge Veronica Vallone che festeggia il suo 30° compleanno. Tantissimi auguri dal fidanzato Emiliano, dai suoceri Maurizio e Francesca, e dal cognato Giovanni.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna riparte! Luna nuova fra le stelle della Bilancia, e…

L’Ariete controlla la firma e si abbraccia con lo sposo e la sposa. L’amore vuole un po’ d’acqua e le relazioni destano nota.

Il Toro si impegna: produce e riordina cassetti e fogliacci. Il corpo è il tempio del cuore e chi lo rispetta vince su tutti.

I Gemelli gioiscono e amano la vita e l’essenza. Fortuna e buona ventura e chi ne approfitta vince di più.

Il Granchio riceve la gente e la casa si riempie di vita. Bella la storia passata che insegna il passo da fare.

Il Leone esce di casa e incontra un amico per bene. Scrive qualcosa di serio e riceve due righe in risposta.

La Vergine si prende due lire e spende per farsi più bella. Sicurezza e piacere di sé, e chi vuole ha già vinto tutto.

La Bilancia ha i fari puntati e apre le ante socchiuse. Riparte una scena diversa e chi corre si aggiudica il premio.

Lo Scorpione si riposa e si ferma e se ne frega di quel che dice la gente. In silenzio resta in attesa e fra due giorni si alza il sipario.

Il Sagittario programma e progetta idee che servono a tutti. Nel gruppo è forte e sicuro e realizza belle scenette.

Il Capricorno raggiunge il traguardo con impegno e determinazione. Fiero e deciso si manifesta e realizza il suo quadro.

L’Acquario viaggia col pensiero e studia per superare il suo cielo. Lontano qualcosa richiama. Dall’estero giunge notizia.

I Pesci cambiano scena e lasciano che un pensiero scompaia. Rinascono e prendono doni; chi si attacca resta da solo.

