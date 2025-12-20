Il buongiorno ai lettori lo porge Sara Barletta che oggi compie 16 anni. “Cara Sara, oggi compi 16 anni e sei alle porte dell'età adulta. Bellissimo traguardo il tuo, cerca di viverlo bene, con gioia e serenità perchè questi sono gli anni più belli della tua vita. Nonna Anna e nonno Enrico”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Oggi il Sole entra in Capricorno. È inverno, e…

L’Ariete ritocca il lavora e cambia qualcosa nel fare. Decide il concreto apparire e realizza nuove tappe in carriera.

Il Toro viaggia col partner e sogna i tempi futuri. Espande il suo panorama e scrive due righe ufficiali.

I Gemelli fra mille faccende organizzano programmi complessi. Lascia da parte qualcosa e segue vibrazioni diverse.

Il Granchio incontra l’amore e le coppie gioiscono in festa. Con l’altro esprime la forza e con gioia sorride allo specchio.

Il Leone ritorna e riordina casa. Lavora con premura; è piena l’agenda e la mamma riaccende il passato.

La Vergine parla ed impara e scrive il compito nuovo. Gli incontri sono esortati: la fortuna e gli amici agevolano il fare.

La Bilancia compra balocchi e colora il nido natale. Dentro sé ritrova la voce e più sicura si nutre di forza.

Lo Scorpione cambia le stelle e risorge come Sfinge fra i roghi. Incontra la gente perfetta e ascolta e comprende notizie.

Il Sagittario controlla il suo scrigno e conta i dobloni e i tesori. Attende che torni la luce e resetta i passi e le idee.

Il Capricorno impara a sentir vibrazioni e percepisce il ruolo da recitare. Insieme condivide le idee e collabora al fare del coro.

L’Acquario combatte ma da solo e si isola per preparare il gran salto. Osserva e scruta la scena e fra poco decide l’azione.

I Pesci insieme agli amici se ne vanno lontano dai posti già noti. Con molti si è più efficaci ed insieme si va più veloci.

