Il buongiorno ai lettori lo porge Nunzio Bertino che oggi compie gli anni. “Felice compleanno al pilastro portante della nostra famiglia. Che questo giorno sia un inizio per nuove e meravigliose avventure. Tantissimi auguri a un padre, a un marito a un suocero ma soprattutto al grande uomo che sei. Lidia, Sonia e Alessandra”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna rinasce e riparte fra le stelle del Sagittario. Luna nuova! E…

L’Ariete ricerca e approfondisce questione e lo spirito alza il livello. Viaggi e contatti lontani aprono nuovi orizzonti.

Il Toro perde qualcosa che serviva a rallentare il percorso. Libero e risorto riceve regali dal mondo.

I Gemelli si rapportano con gli altri e rivedono il riflesso di se. Le coppie ballano un tango e i soci attendono un cenno.

Il Granchio si impegna per meglio agire al lavoro. Programma il nuovo servizio e si cura per garantire il suo corpo.

Il Leone si svaga con tutti e approfitta del cielo di adesso. Figli passioni e talenti accendono mille fortune.

La Vergine spolvera la parte interiore della propria anima e rivede il nido di ieri. La casa e la residenza hanno nuovi colori.

La Bilancia ascolta la gente e abbraccia i fratelli e gli amici vicini. Comunica e scrive due righe e riceve messaggi da tutti.

Lo Scorpione cura l’immagine per apparire ricco e sicuro. Prende dobloni e diamanti e si nutre di emozioni importanti.

Il Sagittario riscopre il suo “io” e agisce da protagonista. Mille faccende in attesa: con responsabilità ed equilibrio si sale sul podio.

Il Capricorno vive il tempo del recupero. Si presenta lo scontrino del mese. Aiutare gli altri placa le azioni mal fatte.

L’Acquario ha un progetto importante. Espande il suo fare con gli altri e fra amici e associati esalta le gesta.

I Pesci lottano per l’indipendenza e assumono ruoli importanti. Realizzano obiettivi concreti e i sogni si facciano dopo.

