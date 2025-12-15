Il buongiorno ai lettori lo porge Roberta Di Stefano che oggi compie 16 anni. “Possano tutti i sogni che sono nascosti nel tuo cuore diventare realtà”. Tanti auguri di buon compleanno da mamma Almarosa, papà Fabrizio e dal fidanzato Matteo.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa piccola piccola fra le stelle dello Scorpione, e…

L’Ariete cambia ritmo e trasforma il quieto osservare. Rinasce la voglia di fare e chi si stacca riceve regali.

Il Toro si specchia con l’altro: col socio col partner e con un contratto. Le relazioni armonizzano il fare.

I Gemelli si impegnano al lavoro e programmano il far di domani. Con servizio e grazia si donano e conquistano un segno dal cielo.

Il Granchio vince su tutti e gioisce come fosse il migliore. Amore passione e poi l’arte fanno a gara per donare sorrisi.

Il Leone riceve la gente e la casa è il nido per tutti. Passato famiglia e coscienza oggi accendono luci sincere.

La Vergine incontra la gente e fra amici si ascoltano storie. Arriva la lettera antica e lei risponde con due righe cortesi.

La Bilancia apre lo scrigno e conserva oggetti e tesori. Spende per farsi più bella ed è certa che oggi si vince.

Lo Scorpione è il capo di tutti e la Luna lo rende sensuale. Il mistero si scioglie e si vede e l’intuizione parla verace.

Il Sagittario si guarda dintorno e aspetta di fare chiarezza. Si chiude in tane isolate e se vuole regala calore.

Il Capricorno progetta eventi che cambia il corso del tempo. Col gruppo si è forti e vincenti e con gli amici si condivide la festa.

L’Acquario comanda il plotone e concretizza le idee di ieri. Carriera e apparire mondano si esaltano se si agisce per primo.

I Pesci si spostano dal luogo vicino e visitano i posti lontani. Espandono le idee e lo sguardo e ascoltano lingue diverse.

