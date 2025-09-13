Il buongiorno ai lettori lo porge il nostro collega Andrea Grasso che oggi compie 19 anni. Tantissimi auguri dalla mamma Cristiana, dal papà Massimiliano, dagli zii Valentina, Andrea, Susanna, Giampaolo, Luca, Francesco, Anna e Gianfranco, dal cuginetto Alessandro e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa a spicchio e comincia a calare fra le luci dei Gemelli, e…

L’Ariete sente gli amici e si muove veloce con gli altri. Scrive e riceve notizie e fissa colloqui importanti.

Il Toro banchetta e si nutre e assorbe guadagni terreni. È fiero e sicuro, e si veste come un milord.

I Gemelli sentono la vocina interiore e comprendono che ascoltare fa bene. Protagonisti della giornata correggono parole distorte.

Il Granchio si riposa nel cantuccio lontano dal rumore di fondo. Si placa il karma del mese offrendo azioni per gli altri.

Il Leone programma la festa e progetta l’evento con quelli dintorno. Le folle e l’amicizia esaltano le ore del giorno.

La Vergine si manifesta con forza e concretizza il pensiero di ieri. Realizza l’opera nuova e decide di farla per bene.

La Bilancia si evolve dal luogo e supera i confini del certo. Oltre le nuvole chiare scopre notizie superbe.

Lo Scorpione invoca i suoi custodi e con loro cambia scenari. Si separa dal vecchio ingombro e corre al di là della vetta.

Il Sagittario danza con l’altro e il suo ego conosce lo specchio. Di fronte si proietta se stesso e sorride chi vuole rispetto.

Il Capricorno si mette al servizio per compiere opere che servano a tutti. Cura il corpo e la mente e lavora per conquistare le ore.

L’Acquario si gode la Luna e brinda con amanti e passioni. Creativo e fiero di sé esalta i suoi hobby e trova fortuna.

I Pesci accudiscono il nido e la casa è al centro del giorno. La famiglia ripara dal freddo e sorregge come solido scudo.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/