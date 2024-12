Il buongiorno ai lettori lo porge il nostro “collega” Andrea Grasso, che oggi taglia il traguardo della maggiore età compiendo 18 anni. Tantissimi auguri dalla mamma Cristiana, dal papà Massimiliano, dagli zii Valentina, Andrea, Susanna, Giampaolo, Luca, Francesco, Anna e Gianfranco, dal cuginetto Alessandro e da tutta la nostra redazione.

Tanti auguri di buon compleanno a Franco Ciambella dai suoi famigliari, dagli amici e dalla nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna cresce e si sveglia nel futuristico Acquario, e…

L’Ariete progetta l’evento e con gli altri ne cura i ritagli. Condivide l’idea e bacia tutti gli amici.

Il Toro alza lo sguardo e si impegna per conquistare il bottino. La carriera e l’apparire colmano il giorno.

I Gemelli vanno al di là del piccolo centro. Altrove conquistano saperi e impressioni straniere.

Il Granchio risorge lasciando un cilicio. Chi cambia la veste riceve la spinta. Chi stacca la spina apre le porte.

Il Leone guarda di fronte e si relazione col mondo e col partner. Il contratto è chiaro ma vada riletto.

La Vergine lavora con metodo e riscrive i dati in agenda. Cambia le date per far mille faccende burocratiche.

La Bilancia vive serena e si prende il meglio dalla Luna. Gioia e creatività e un po’ di ego ogni tanto porta fortuna.

Lo Scorpione riceve gente in casa e ascolta i pareri dei familiari. Il nido e la radice interiore ricevono stimoli migliori.

Il Sagittario è ricco del Sole e si prende il meglio del tempo. Incontra qualcuno e legge e riceve cento messaggi.

Il Capricorno ha voglia di prendere scrigni dorati. Guadagni e mantelli vanno osservati e rinnovati.

L’Acquario è il principe del giorno e la Luna lo rende gentile. Le ore di oggi predispongono luci e magie.

I Pesci ritagliano uno spazio per sé. Lontani dal flusso del coro attendono di schiarire il pensiero.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/