Il buongiorno ai lettori lo porgono Silva Contessa e Massimo Marchetti che hanno festeggiato i 24 anni di matrimonio. Tantissimi auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna ringiovanisce e corre fra le stelle dei sagaci Gemelli, e…

L’Ariete manifesta il suo fare scrivendo e parlando con tutti. Incontra saggi e profeti e riceve messaggi curiosi.

Il Toro han voglia di ori e assorbe emozioni e ambizioni. Sicuro si veste per bene e attendo la meraviglia.

I Gemelli si prendono la Luna e raggiungono chiarezza e visione. Sentono la voce che narra e dentro sé sanno già cosa fare.

Il Granchio si ferma un istante e guarda dietro le spalle. Il campo è seminato e fra poco arriva il raccolto cercato.

Il Leone si diverte con tutti ed elabora un evento eccitante. Collabora e condivide l’agire, e gli amici stanno dintorno.

La Vergine conquista cime e pretende obbedienza da tutti. Forte come un eroe raggiunge gli obiettivi voluti.

La Bilancia si allontana dal cerchio e si espande lontano da tutto. Viaggia, legge le frasi, e parla anche straniero.

Lo Scorpione cambia lo sguardo e si prepara a variare lo schema. Oggi è un giorno diverso e lasciare andare è un atto dovuto.

Il Sagittario si ama in coppia e i single son predisposti all’intesa. Un socio chiama e controlla e chi firma legga due volte.

Il Capricorno lavora per primo e si dedica al raccolto del pane. Esalta la dedizione, e controlla la pancia e la schiena.

L’Acquario è acceso dal cielo ed esulta come un bambino. Creativo, vincente e solare, se è fermo controlli il suo tema natale.

I Pesci girano per casa e rettificano i colori e la tenda. La famiglia il clan e la storia chiedono attimi e attenzioni.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/