Il buongiorno ai lettori de la Provincia lo porge Sasha Pilara, che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri da Alex e da tutto lo staff di Radio Stella Città.

L’OROSCOPO. La Luna oggi accende le stelle dell’Ariete, e…

L’Ariete è il protagonista del giorno è appare fiero come un eroe. Presenta se stesso al pianeta e affronta le scene con foga.

Il Toro si riposa e osserva le ombre del mondo dintorno. Attende la meraviglia e agisce per donare se stesso.

I Gemelli stanno in mezzo agli amici e con nuovi gruppi progettano eventi. Condividono il fare con tutti e le associazioni sono premiate.

Il Granchio alza la testa e vince se si impegna in carriera. Appare come il regista e dirige gli affari e le scelte.

Il Leone espande il suo sogno e viaggia oltre i confini del cielo. Distante brilla la luce e la cultura sprona l’istinto.

La Vergine gira le spalle e lascia il percorso invecchiato. Novità pretendono sguardi e chi perde attenda un regalo.

La Bilancia si guarda allo specchio e nell’altro rivede se stessa. Coppie e relazioni fanno capolino al giorno che viene.

Lo Scorpione fatica e poi suda fra documenti e scartoffie da catalogare. Ordine e programmazione migliorano il corpo e premiano il lavoro.

Il Sagittario si prende la scena e gioisce come un bambino. I genitori abbracciano i figli e gli artisti creano nuove stelle.

Il Capricorno pulisce la casa e colora le pareti di luce. La famiglia esige parole e il passato porta consiglio.

L’Acquario scambia pareri e riceve comunicazioni curiose. Incontra amici diversi e scrive due parole di gioia.

I Pesci guadagnano bene e investono per abbellire le forme. Sicuri prendono tutto e si nutrono di nuove emozioni.

