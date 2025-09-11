Il buongiorno ai lettori lo porge Giordano Bonifazi che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri dai famigliari, dagli amici e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Buongiorno! E la Luna viaggia in Toro, e …

L’Ariete si nutre di emozioni e guadagna anche due lire. Con sicurezza affronta la scena e mostra mantelli diversi.

Il Toro è il primo di tutti e risolve gli enigmi di ieri. Istinto e consapevolezza sciolgono vecchie litanie.

I Gemelli fanno visita ai poveri e donano se stessi al pianeta. Si fermano e per scegliere attendono la loro Luna.

Il Granchio ha un progetto interessante da condividere con molta gente. Nuove amicizie e nuovi gruppi attendono collaborazioni.

Il Leone alza la fronte e sceglie per concretizzare l’idea. Realizza e vince al lavoro e si presenta forte e fiero.

La Vergine scopre se stessa e studia per evolvere il vecchio sapere. Mistica e in movimento: viaggia col corpo e col sogno.

La Bilancia lascia un pensiero e stacca la corda invecchiata. Prende doni dal mondo e gira la pagina letta.

Lo Scorpione ha la Luna di fronte che schiarisce rapporti e amori. Contratti e soci curiosi e le coppie si scambino fiori.

Il Sagittario si adegua alla gente e cura il suo baricentro. Oggi vince al lavoro e con metodo organizza l’agenda.

Il Capricorno sorprende e manifesta due gocce di ego. Passioni, amori e i figli tengono alto il valore del giorno.

L’Acquario sta bene in famiglia e la casa è al centro del giorno. Il passato e le storie trascurate hanno voglia di luci riaccese.

I Pesci capiscono tutto e intuiscono le parole da dire. Scrivono e ricevono posta e gli appuntamenti si fissino adesso.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/