Il buongiorno ai lettori lo porge Giovanni Pimpinelli che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dalla mamma Francesca, dal papà Maurizio, dallo zio, dal fratello, dalla cognata, dagli amici e dai colleghi.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa più piccola fra le stelle del Sagittario, e…

L’Ariete scopre argomenti che esaltano la propria scienza. Si espande il territorio e da lontano si cambia lo schema.

Il Toro riceve regali e vive l’opportunità del distacco. Lasciare che il muro si rompa agevola il passo in avanti.

I Gemelli hanno tutti di fronte e i rapporti alzano il ritmo. Coppie che fanno la festa e single che trovano il socio.

Il Granchio programma gli affari e riscrive l’agenda del giorno. Il lavoro è pieno di grinta e la vitalità vada modulata.

Il Leone si prende la scena e la gioia è compagna di giochi. I Figli vincono premi e i creativi esaltano l’ego.

La Vergine spolvera il nido e cambia lenzuola e coperte. La casa cambia la luce e la famiglia chiede attenzioni.

La Bilancia incontra gli amici e si confronta con cugini e fratelli. Scrive e riceve le posta. Un incontro accende l’idea.

Lo Scorpione oggi vuole nutrirsi e assorbe emozioni e materia. Due soldi arrivano presto e l’immagine si curi per bene.

Il Sagittario affronta la vita e riceve mille energie. L’equilibrio premia chi agisce, chi si ferma perde l’accesso.

Il Capricorno ribalta i pensieri e supera il karma di ieri. Si pesano il bello ed il brutto. Dare agli altri migliora il destino.

L’Acquario programma gli eventi e lo fa insieme agli amici. Collaborazioni e nuovi associati e le condivisioni sono premiate.

I Pesci decidono in fretta e si presentano al mondo che osserva. Fieri, concreti e convinti raggiungono la vetta più alta.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/