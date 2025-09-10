Il buongiorno ai lettori lo porge Diego Fortunato che oggi festeggia il suo 55° compleanno. Infiniti auguri dalla moglie Eugenia, dal figlio Matteo, da tutti gli amici e dalla nostra relazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi splende fra le stelle del Toro, e…

L’Ariete vuole due soldi e sicuro acquista un costume. Si nutre e prende di tutto e guadagna un bel bottino.

Il Toro è l’attore del giorno e si prende la Luce di Luna. Risposte giungono chiare e chi appare agevola il rito.

I Gemelli cominciano piano e attendono che arrivi la Luna. Due giorni di quiete e silenzi e poi si corre per giungere primi.

Il Granchio concorda l’affare e collabora con soci e amici. La folla è a portata di mano e il progetto prende respiro.

Il Leone è un leader severo e conquista le ore del giorno. Affari e concreto apparire e chi vince ringrazi la Luna.

La Vergine se ne vola lontano e riceve notizie da fuori. Un viaggio per comprendere storie e superare il vizio di ieri.

La Bilancia si stacca dal vecchio e risorge con vesti diverse. Rinnova la faccia e l’agire e si prende tutti i denari.

Lo Scorpione si ama e si abbraccia e le coppie fanno una festa. Osserva contratti e rapporti e controlla che tutto proceda.

Il Sagittario lavora con zelo e prepara le pratiche nuove. Il lavoro premia l’agire e il corpo riprende vigore.

Il Capricorno è felice e gioisce e la Luna gli dona balocchi. Esortati i gesti creativi e l’amore che racconta passioni.

L’Acquario apre le porte e in casa si affolla la gente. La famiglia pretende un sorriso e la Luna rinfresca il passato.

I Pesci incontrano gente e un amico ha scritto un discorso. Messaggi e squilli insistenti e frequenze che vogliono dati.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/