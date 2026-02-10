Il buongiorno ai lettori lo porge Enrico Valentini che festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri dai famigliari e dagli amici.

Torta di compleanno oggi per Fabio Baldi. Un mondo di auguri dal direttivo e da tutti i soci dell’Associazione Motociclistica Civitavecchiese, sezione Vespa, Moto Guzzi, D’Epoca e Custom.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Luna viaggiatrice e dotta cala e si nutre dell’essenza del Sagittario, e…

L’Ariete fa un bel viaggetto e cerca risposte da chi vola ai confini. Oltre il limite sorge l’inizio del nuovo mito.

Il Toro trasforma il suo credo e lascia un peso insicuro. Rinnova l’idea e lo sguardo e si ottiene anche un regalo.

I Gemelli alzano i veli del partner. L’amore, le coppie e i rapporti si esaltano per chi crede in se e cerca passione.

Il Granchio si mette al servizio di colleghi amici e parenti. Lavora con metodo e garbo, e organizza le mosse essenziali.

Il Leone apre il teatro e si esibisce fra gli applausi degli altri. Vince se si diverte e se lascia che il flusso si espanda.

La Vergine trova luce in famiglia e assaggia fra le mura la quiete. Il nido vada pulito e la radice venga annaffiata.

La Bilancia scrive un poema e incontra la persona essenziale. Fissa due appuntamenti e comprende i fatti ascoltando gli amici.

Lo Scorpione ha fame di soldi e guadagna impegnandosi a fondo. Si fa bello come un milord e con fierezza appare per primo.

Il Sagittario apre le porte e la Luna schiarisce i suoi dubbi. Ascolta la voce interiore e si appresta a fare magie.

Il Capricorno riposa le membra: attende e rimane da solo. Resetta il viaggio del mese e conta quel che serve o va reso.

L’Acquario è pieno di amici e condivide un’idea interessante. Progetta l’azione di gruppo e si mischia col fare di tutti.

I Pesci riempiono il quadro e si apprestano a decidere e fare. Presenti attivi e concreti realizzano obiettivi e reali.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/