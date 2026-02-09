Il buongiorno ai lettori lo porge il cavalier Pietro Cavallaro che oggi compie 78 anni. “Buon compleanno da tutta la tua famiglia. Sei un grande papà, con tutto il cuore ti vogliamo bene”.

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi si sveglia fra le stelle del Sagittario, e…

L’Ariete conosce argomenti che esaltano la propria scienza. Si espande il territorio e da lontano si cambia lo schema.

Il Toro prende regali e vive l’opportunità del distacco. Lasciare che il muro si rompa agevola il passo in avanti.

I Gemelli hanno tutti di fronte e i rapporti alzano il ritmo. Coppie che fanno la festa e single che trovano il socio.

Il Granchio programma gli affari e riscrive l’agenda del giorno. Il lavoro è pieno di grinta e la salute vada gestita.

Il Leone si prende la scena e la gioia è compagna di giochi. I Figli vincono premi e i creativi esaltano l’ego.

La Vergine spolvera il nido e cambia lenzuola e coperte. La casa cambia la luce e la famiglia chiede attenzioni.

La Bilancia incontra gli amici e si confronta con cugini e fratelli. Scrive e riceve le posta. Un incontro accende l’idea.

Lo Scorpione oggi vuole nutrirsi e assorbe emozioni e materia. Due soldi arrivano presto e l’immagine si curi per bene.

Il Sagittario affronta la vita e riceve mille energie. L’equilibrio premia chi agisce, chi si ferma perde l’accesso.

Il Capricorno ribalta i pensieri e supera il karma di ieri. Si pesano il bello ed il brutto. Dare agli altri migliora il destino.

L’Acquario programma gli eventi e lo fa insieme agli amici. Collaborazioni e nuovi associati e le condivisioni sono premiate.

I Pesci decidono in fretta e si presentano al mondo che osserva. Fieri e convinti raggiungono la vetta.

