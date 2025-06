CIVITA CASTELLANA – Nell’edizione odierna zoom sulla Jfc Civita Castellana che dopo la retrocessione dal campionato di Promozione punta ad un rilancio nel prossimo campionato di Prima Categoria. Tempo di riconferme nel club civitonico che ha annunciato la riconferma dei seguenti alteti oltre a quella già avvenuta del mister Di Stefano. Questi tutti gli annunci dei riconfermati: Andrea Anzellini, terzino sinistro classe 2001, punto fermo sulla fascia per spinta e copertura, Mattia Nilo, portiere classe 2001, pronto a difendere ancora i pali rossoblù con sicurezza e reattività, Alessandro Massaini, portiere classe 2004, giovane di talento e affidabilità, riconfermato come importante risorsa tra i pali. Vestiranno ancora la casacca della Jfc: Simone Molon, terzino classe 1996, garanzia di affidabilità ed equilibrio lungo la corsia, Michele Tontoni, centrocampista di qualità classe 2003, pronto a illuminare ancora il gioco della JFC, Simone Ulisse, centrocampista instancabile classe 2002, sempre pronto a dare dinamismo e intensità in mezzo al campo. Ed ancora gli altri tesserati che non si muoveranno sono: Federico Massaini, attaccante classe ‘98, pronto a mettere ancora una volta il suo fiuto del gol al servizio della squadra, Matteo Borromei, difensore classe ‘95, pilastro della linea arretrata ma anche ottimo centrocampista, Valerio Michelini, attaccante classe ‘89, uomo d’esperienza e riferimento offensivo di grande spessore, Gianluca Santucci, roccioso difensore classe 1993, continuerà a guidare la retroguardia con la sua esperienza e solidità, Matteo Giovannetti, pilastro del centrocampo classe 2001, sarà ancora il motore della manovra rossoblù, Tiziano Salvatori, attaccante fantasista classe 1996, porterà estro e qualità al reparto offensivo.