Continuano le avventure delle danzatrici over 50 della RIM Sport Cerveteri che si sono recate a Calderara di Reno, in provincia di Bologna per disputare il Campionato Interregionale – federale - di danze latine in classe B.

Al termine delle gare, Francesca Zeppieri e Maria Grazia Onorati hanno conquistato, rispettivamente, l’argento e il bronzo di categoria.

Si tratta di un piazzamento che ha permesso loro di staccare il pass per il Campionato Italiano senza dover passare da ulteriori fasi eliminatorie.

Francesca e Maria Grazia, coadiuvate nel lavoro dai maestri Luigi Francescangeli e Noemi Oriolesi, si sono distinte certificando la bontà della scuola verdeblù.

Insomma, dopo aver sbaragliato la concorrenza in una entry list a 8 ballerine, le 2 atlete cerveterane pensano già a quanto accadrà a luglio nella competizione nazionale.

Piccola nota di colore, Francesca Zeppieri ha iniziato il suo percorso con il latino solo a settembre.

Dopo la partecipazione ai Mondiali in Macedonia, per lei questa è una nuova conferma e uno stimolo per continuare con il mondo dell’agonismo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA