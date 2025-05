SANTA MARINELLA – «Con sgomento e profondo dolore apprendiamo dell’ennesimo femminicidio avvenuto nelle ultime ore a Civitavecchia, dove una donna è stata accoltellata a morte nella sua abitazione – lo dichiara Stefano Marino, da sempre in prima linea per la tutela dei diritti delle donne - Si tratta di una tragedia che colpisce nel cuore la nostra comunità e che ci interroga, ancora una volta, sulla necessità di un impegno continuo e determinato nella lotta contro la violenza di genere. È purtroppo l’ennesimo dramma annunciato».

«Mi stringo alla famiglia della vittima e a tutte le persone colpite da questo orrore – aggiunge Marino - da sempre in prima linea per la tutela dei diritti delle donne. Proprio a Civitavecchia ho voluto donare nel tempo due panchine rosse, come simbolo di memoria, ma anche di impegno contro ogni forma di violenza. Oggi più che mai serve passare dalla memoria all’azione. Non basta indignarsi. Servono presidi educativi, reti di protezione reale, ascolto, prevenzione e giustizia. Ogni donna ha diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà. E ogni femminicidio è una sconfitta collettiva che ci impone di reagire. Senza più ritardi».

