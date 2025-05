SANTA MARINELLA – “Le recenti attestazioni di attenzione mediatica verso Santa Marinella, culminate con l'articolo sul Sole 24 Ore, rappresentano un segnale incoraggiante del rinnovato interesse che la nostra città sta suscitando a livello nazionale”. A dirlo è il sindaco Tidei che si dice soddisfatto per l’inversione di tendenza che alcuni quotidiani nazionali esternano su Santa Marinella. “È innegabile che questa città – continua il primo cittadino - stia vivendo una fase di trasformazione significativa. Dopo anni difficili, segnati dal dissesto finanziario ereditato nel 2017, la nostra comunità ha saputo reagire con forza e determinazione. L'ambizioso programma di opere pubbliche da 50 milioni di euro in tre anni, con circa 30 milioni già finanziati, è la prova tangibile di questa volontà di rinascita. Vedere già oggi impianti sportivi, scuole e la nostra sede comunale ricostruiti, è motivo di orgoglio per tutti noi. Un ulteriore motivo di vanto è rappresentato dalla qualità delle nostre acque marine, definite eccellenti dall'Arpa e dall'Osservatorio Ambientale, un risultato che testimonia il nostro impegno ambientale sugli oltre 20 fossi presenti nel territorio. Questi risultati non sono frutto del caso, ma del lavoro sinergico tra l'amministrazione, le associazioni del territorio e tanti cittadini volenterosi che credono nel potenziale di Santa Marinella. Stiamo seminando con impegno per raccogliere i frutti di una città più vivibile, attrattiva e dinamica. L'eco che la nostra Santa Marinella sta trovando non è solo un riconoscimento degli sforzi compiuti, ma anche la dimostrazione di una narrazione di resilienza e trasformazione che affascina e incuriosisce. La storia di una comunità che si rialza, che investe nel proprio futuro e che riscopre la sua identità di Perla del Tirreno è una storia potente, capace di attrarre nuove energie, investimenti e un turismo consapevole della bellezza e del potenziale del nostro territorio”. “Tuttavia –conclude Tidei - il percorso verso un futuro, come racconta il mio libro, richiede un ingrediente fondamentale, un rinnovato e diffuso senso di comunità. L'amore per la nostra città non deve essere un sentimento passivo, ma un motore attivo di partecipazione, di cura del bene comune e sacrificio sta provando a tornare ad essere la perla che tutti noi desideriamo”.

