CIVITAVECCHIA – Omicidio in una abitazione a pochi passi dalla Cattedrale. Mistero sui dettagli dell’accaduto, si sa solo che la vittima è una donna. L’autore del gesto si è costituito presso la caserma dei Carabinieri di Civitavecchia. Sul posto i militari dell’Arma. Lei bulgara del ‘78, lui venezuelano del ‘71. La donna è stata accoltellata 3 volte al cuore, è morta sulla tromba delle scale in via Gorizia 7. (SEGUE)

