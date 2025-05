CIVITAVECCHIA – Firmato il nuovo accordo procedimentale tra Comune, RFI e FS Sistemi Urbani per il restyling della stazione ferroviaria di Civitavecchia. Un'intesa attesa da quasi 25 anni che segna finalmente l’avvio operativo di una trasformazione profonda dell’area ferroviaria cittadina, con interventi strutturali strategici per la mobilità urbana e la riqualificazione del nodo stazione.

L’accordo, sottoscritto oggi alla presenza del sindaco Marco Piendibene, dell’assessore regionale Fabrizio Ghera, dell’ad di FS Sistemi Urbani Matteo Colamussi e del direttore strategico di RFI Christian Colaneri, punta a superare definitivamente la “variante 29” del piano regolatore, ormai superata e inattuabile, avviando una nuova fase progettuale che mette nero su bianco tempi, ruoli e obiettivi.

Due gli assi portanti dell’intesa, oltre ovviamente il restyling della stazione ormai necessario da anni: la copertura della trincea ferroviaria nell’area dell’ex Italcementi, per una lunghezza complessiva di 800 metri, e la realizzazione di un parcheggio multipiano a ridosso della chiesa dei Santi Martiri Giapponesi, a circa 1,1 km dal porto.

Nel dettaglio, la copertura della trincea – una delle richieste più urgenti della città – sarà oggetto di uno studio di prefattibilità che RFI ha promesso di completare entro sei mesi. Seguiranno ulteriori sei mesi per le fasi progettuali e burocratiche, con l’obiettivo di candidare l’opera al finanziamento pubblico entro un anno. I lavori, una volta avviati, avranno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi.

«Si tratta di una svolta che finalmente dà concretezza a ciò che per anni è rimasto sulla carta», ha commentato il sindaco Piendibene. Anche il parcheggio multipiano muoverà i primi passi in tempi rapidi. FS Sistemi Urbani prevede di consegnare lo studio di fattibilità entro il 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di posare la prima pietra nel 2026 e concludere i lavori entro il primo trimestre del 2027. Il parcheggio sarà accompagnato da un servizio navetta a cadenza ogni 15 minuti per il porto, e sarà concepito come un vero e proprio hub intermodale con servizi integrati.

«Siamo soddisfatti – ha dichiarato l’ad di FS Sistemi Urbani Colamussi – oggi avviamo un processo che doveva partire 25 anni fa. Questo protocollo è un impegno formale e operativo: entro due anni i cittadini vedranno il cambiamento».

L’assessore Ghera ha sottolineato l’impegno della Regione Lazio all’interno dell’accordo quadro con RFI, anche alla luce dei fondi statali e PNRR: «Il Lazio avrà una rete più moderna e un servizio all’altezza dei suoi territori. Su Civitavecchia siamo determinati a intervenire con prontezza».

Inoltre, come spiegato dalla stessa RFI, c’è tutta l’intenzione di collegare il porto di Civitavecchia con l’aeroporto di Fiumicino, un progetto concreto e già in fase esecutiva. Ora la palla passa ai tavoli tecnici. Il Comune dovrà coordinare con RFI le verifiche sugli altri cantieri in corso lungo la linea, per non sovraccaricare la rete. «Non abbiamo ancora una data precisa – ha concluso Colaneri – ma nel giro di poche settimane definiremo il cronoprogramma esatto».

