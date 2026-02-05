Un risultato che profuma di talento, impegno e inclusione. Aurora Peticchia, in coppia con il ballerino Emanuel Ciccarelli, ha conquistato il terzo posto ai campionati italiani Assoluti 2026 nel settore paraolimpico, disciplina freestyle, categoria Over 13-classe U DCE. Un traguardo di grande prestigio, maturato al termine di una competizione di altissimo livello, che ha visto protagonisti atleti provenienti da tutta Italia. La medaglia di bronzo rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche una testimonianza concreta di come la danza possa essere uno straordinario veicolo di espressione, crescita e inclusione. Alle spalle di questo risultato c’è la World Dance Academy di Fiumicino, realtà ormai affermata nel panorama nazionale, da anni impegnata nella formazione di giovani talenti e nella promozione dei valori più autentici dello sport. Un lavoro quotidiano fatto di professionalità, passione e attenzione alla persona, che continua a dare frutti importanti. Ancora una volta lo sport dimostra di saper abbattere barriere e pregiudizi, offrendo opportunità reali di partecipazione e valorizzazione delle abilità di ciascuno. Il podio conquistato da Aurora ed Emanuel ne è una prova luminosa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA