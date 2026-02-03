CIVITAVECCHIA – L’avvocato Leonardo Roscioni, storico esponente politico di Forza Italia, ha avanzato la proposta di intitolare una via della città a Paolo Becchetti, notaio e politico civitavecchiese prematuramente scomparso. In un intervento pubblico, Roscioni ha ricordato Becchetti come “una figura umana prima ancora che professionale e politica”, caratterizzata da cordialità, empatia e disponibilità verso tutti, dai cittadini ai vertici dello Stato. Notaio di riferimento per generazioni di civitavecchiesi, Becchetti ha accompagnato la comunità in momenti fondamentali della vita, come l’acquisto della casa, e ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. Oltre alla carriera professionale, Becchetti ha servito la città e il Paese con due mandati parlamentari negli anni ’90, ricoprendo il ruolo di Vicepresidente della Commissione Trasporti. Ha inoltre guidato per due volte Ferservizi, contribuendo alla gestione del patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato, e ha redatto lo Statuto del neonato PDL, segnando un primato per Civitavecchia nella politica nazionale. A livello locale, Becchetti è stato anche presidente del Rotary Club e attivo nel volontariato, confermando il suo impegno civico e sociale. Roscioni ha sottolineato che, alla scadenza dei 10 anni dalla sua scomparsa, proporrà ufficialmente l’avvio dell’iter per l’intitolazione, rispettando i regolamenti comunali. Una scelta che, secondo l’avvocato, rappresenterebbe un omaggio sentito a un cittadino illustre, e che potrebbe incontrare un ampio consenso bipartisan.