CIVITAVECCHIA – Il Teatro Traiano di Civitavecchia arricchisce la propria programmazione con quattro prestigiosi spettacoli fuori abbonamento, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di offrire alla cittadinanza una proposta culturale ampia e variegata, capace di coniugare intrattenimento, arte, spettacolo e momenti di profonda riflessione.

Il primo appuntamento, in programma il 2 marzo prossimo, vedrà protagonista il giornalista e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci con “Diario di un trapezista”, uno spettacolo teatrale e un racconto inedito che porta sul palco alcune delle sue inchieste giornalistiche più complesse e significative. Ranucci propone una narrazione intensa che intreccia vita personale e professionale, offrendo al pubblico uno sguardo autentico sul valore della ricerca della verità e sulle responsabilità del giornalismo d’inchiesta.

Il 29 marzo sarà la volta di Stefano Fresi con “Dioggene”, opera teatrale che esplora l'animo umano tramite un triplo monologo che attraversa epoche e situazioni diverse, mescolando comicità e riflessione. Lo spettacolo affronta con profondità e con originalità alcuni dei mali della società contemporanea, come la violenza dei maschi, l'umana stupidità, la guerra e il bisogno di bellezza e di amore.

Il cartellone proseguirà il 5 maggio con “La notte delle leggende del rock”, uno show musicale eseguito dalle band Impulse, Estro e Re Queen, che rievocheranno i leggendari Pink Floyd, Genesis e Queen. Lo spettacolo offrirà al pubblico un viaggio musicale travolgente e suggestivo, capace di far rivivere atmosfere e sonorità che hanno segnato la storia della musica internazionale.

L'ultimo appuntamento previsto sarà il 24 maggio con Edoardo Leo, il protagonista di “Ti racconto una storia”. Attraverso un fluire continuo di parole e di musica, l’attore condurrà gli spettatori in un percorso tra comicità e poesia, risate e riflessioni. In scena si alterneranno testi di autori celebri come Stefano Benni, Italo Calvino, Gabriel García Márquez, Umberto Eco e Francesco Piccolo, insieme ad articoli di giornale, racconti di giovani scrittori contemporanei e pensieri originali dello stesso Leo. Uno spettacolo dinamico e sempre diverso, che invita il pubblico a condividere emozioni e suggestioni, rivelando il lato più personale e autentico di uno degli attori più apprezzati del panorama italiano.

«Il Teatro Traiano rappresenta un presidio culturale fondamentale per la nostra città – dichiara il Sindaco Marco Piendibene –. La programmazione fuori abbonamento testimonia la volontà dell’Amministrazione di offrire un ventaglio di proposte capace di coinvolgere pubblici diversi, spaziando dal teatro civile alla riflessione sociale, fino alla grande musica e alla narrazione contemporanea. Investire nella cultura significa rafforzare l’identità della nostra comunità e offrire occasioni di crescita e di partecipazione».

«Abbiamo costruito una proposta culturale che unisce qualità artistica e varietà di contenuti – aggiunge l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti –. Gli spettacoli in programma rappresentano linguaggi diversi ma che sono tutti accomunati dalla capacità di emozionare, di far riflettere e di coinvolgere il pubblico. Il nostro obiettivo è quello di rendere il Teatro Traiano uno spazio sempre più inclusivo e dinamico, in grado di intercettare interessi e sensibilità differenti».

Con questa programmazione, il Teatro Traiano si conferma punto di riferimento culturale del territorio, capace di proporre eventi di elevato livello artistico e culturale.