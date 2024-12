Sarà la Romulea l’avversario del Ladispoli Women in Coppa Lazio, in trasferta alle 16.

Dopo il pareggio di mercoledì, 1 a 1 al triplice fischio, con gol di Antonini contro Frascati, le rossoblu arrivano in semifinale con le carte in regola.

Due gare importanti, che mister Iovine sta preparando per vincere e portare il Ladispoli nella finale di questa importante manifestazione.

Un bel traguardo per il gruppo del presidente Sabrina Fioravanti, che dopo la salvezza ottenuta con la prima squadra maschile, punta ad alzare il secondo trofeo femminile, che a marzo dello scorso anno ha vinto la Coppa Italia regionale.

«Dobbiamo arrivare a questa importante sfida - afferma la Antonini (nella foto) - con la voglia di dover fare bene. Non abbiamo una gara facile, ma ci sarà anche il ritorno, che giocandolo in casa, ci permetterà di avere il favore del campo. Possiamo fare una bella partita, ci siamo allenate con molto impegno, sicuramente il caldo inciderà sull’andamento della gara. Di certo - conclude - daremo il cento per cento per portare a casa un risultato positivo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA