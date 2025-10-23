Quello trascorso è stato un fine settimana da incorniciare per la Virtus Marina di San Nicola che ha vinto con tutte le squadre del settore agonistico scese in campo. Un unicum per la società calcistica che sta raccogliendo i risultati del lavoro di questo periodo e, più in generale, di questi anni di attività. Ora, non resta che continuare a lavorare non senza godersi, almeno per qualche giorno, un weekend praticamente perfetto.

«Una prima giornata per le nostre squadre da ricordare, tutte vincitrici – ha così commentato il direttore Vincenzo Bari – c'è felicità, sì, ma rimaniamo con i piedi per terra, il merito e dei tecnici e dei ragazzi, è stata un’estate difficile per costruire le squadre e questo è un premio del lavoro di tutto lo staff segreteria responsabile un gran lavoro di squadra. Non facciamo promesse, parliamo con il lavoro. Sappiamo che arriveranno momenti difficili ma oggi ci godiamo questa prima giornata. Ciliegina la prima vittoria meritata della nostra prima squadra e aspettiamo la prima della juniores. Avanti così testa bassa e lavorare. Forza Virtus».

I risultati

Prima squadra, seconda categoria: Virtus MSN VS Monterosi 3-1

Under 18 Regionale: Santa Marinella VS Virtus Msn 0-2

Under 17 Provinciale: Virtus MSN VS Borgo Palidoro 2-1

Under 16 Provinciale: CVN C. Bernocchi VS Virtus MSN 0-3

Under 14 Provinciale: Virtus MSN VS S. Pio X 2-0

